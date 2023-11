TMW RADIO - Braglia: "Milan, che carattere contro il PSG. Ora serve continuità"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così di Milan-PSG:

Quale il grande pregio del Milan ieri?

"Il Milan passerà il turno? Non lo so, ma ha dimostrato di avere uno spirito diverso a seconda delle partite che va ad affrontare. Logico che in Champions hai un atteggiamento diverso rispetto al campionato. Questo vuol dire però che comunque che per i grandissimi obiettivi il Milan non è ancora pronto. Serve continuità per vincere. Il Milan ha fornito una prestazione d'insieme che poche volte ho visto in campionato e dimostrato ancora una volta che in un momento di difficoltà ne esce col carattere".

Leao si accende in certi momenti e poi si spegne in un'altalena continua:

"Non dipende solo dall'allenatore ma dalla volontà del giocatore. Deve domandarsi cosa vuole. In un ambiente come il Milan può maturare meglio rispetto ad altri come il PSG, ad esempio".

Grande sfida tra i portieri:

"Portieri fondamentali. Maignan ha salvato il 2-0 con l'uscita su Mbappé. Ha letto bene l'azione ed è stato fondamentale. Anche Donnarumma con le parate su punizione su Theo Hernandez ed Okafor sono state strepitose".

Tolto Leao quale altro calciatore l'ha colpita ieri sera?

"Musah, e Loftus-Cheek. E' stato più trascinante come prestazione Loftus-Cheek che Leao".