TMW Radio - Braglia: "Milan-Napoli? Sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma il calcio è imprevedibile"

© foto di www.imagephotoagency.it

A commentare il sorteggio dei quarti di Champions League a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Simone Braglia, ex portiere. Queste le sue parole:

Che ne pensa dei sorteggi Champions?

"Bisogna avere un certo criterio nel tabellone, soprattutto di valore in campo, per lo spettacolo. Sono per avere delle teste di serie".

Come vede Milan-Napoli?

"Sulla carta non dovrebbe esserci partita. C'è un disequilibrio iniziale, ma il calcio è bello perché è imprevedibile e può succedere qualsiasi cosa".