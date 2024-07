TMW Radio - Braglia: "Morata ottimo acquisto come strategia di mercato, come qualità"

Simone Braglia, ex portiere che in carriera ha vestito anche la maglia del Milan, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche del nuovo acquisto dei rossoneri, Alvaro Morata

Morata prende la 7 al Milan. Che acquisto è?

"E' un ottimo colpo ma serve altro. E' un ottimo acquisto come strategia di mercato, come qualità, ma se il Milan deve migliorare il secondo posto serve anche altro. Altri acquisti da qui alla fine ne vedremo. Serve qualche altro tassello per dare equilibrio alla squadra".

Dove si deve migliorare?

"Al di là delle questioni tattiche, io credo che la dica lunga l'analisi sui gol presi lo scorso anno. Non è solo questione di difesa, in mezzo al campo serve un incontrista che faccia da sbarramento. C'è bisogno di giocatori di copertura. Il Milan dello Scudetto aveva Kessié e Tonali che davano questo equilibri".

L'interesse dell'Atletico Madrid per Fullkrug non sembrerebbe limitarsi ad una mera azione di disturbo contro il Milan, anche perché dalla Germania gira voce che i Colchoneros sarebbero addirittura pronti ad offrire 30 milioni di euro per il 31enne tedesco chiudendo subito il discorso.

A fronte di questo, nonostate la priorità resti Fullkrug, la dirigenza rossonera sarebbe tornata a guardarsi attorno in questo calciomercato per evitare di farsi trovare (eventualmente) impreparata, anche perché il solo Alvaro Morata potrebbe non bastare a Paulo Fonseca nella prossima stagione. Stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, infatti, il Milan potrebbe rivalutare profili come Tammy Abraham ed Armando Broja per l'attacco, a patto però che la Roma abbassi le sue richieste iniziali di 25 milioni di euro, e che il Chelsea apra al prestito per l'attaccante albanese.