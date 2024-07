TMW Radio - Braglia: "Per il tifoso sarebbe auspicabile che si arrivi alla formazione di una rosa di livello"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà.

In questo momento un messaggio di elogio o di critica a chi lo manderebbe?

"Faccio gli elogi a Marotta e Ausilio, perché hanno già finito la campagna acquisti rinforzando la squadra. E si preparano per arrivare in fondo alla Champions".

Inter sempre davanti, chi è oggi la vera antagonista?

"L'Atalanta ha una programmazione ben definita e lascia ben sperare. E' una realtà in ascesa e può puntare alla lunga a qualcosa di più prestigioso".

Napoli, non è che poi Osimhen rimarrà?

"E' controproducente tenere uno che avevi annunciato come partente. E' meglio che trovino un compromesso, magari prendendo meno della clausola ma lasciandolo partire".

Milan, ci si aspetta ancora il n.9, come ha detto Fonseca:

"Di nomi se ne fanno tanti ma poi non si arriva al dunque. Per il tifoso sarebbe auspicabile che si arrivi alla formazione di una rosa di livello. I malumori crescono, dimostrano che c'è una comunicazione deludente. Devono capire i fondi che la comunicazione nel mondo del calcio è molto importante".