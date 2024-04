TMW Radio - Braglia: "Pioli dovrebbe rimanere al Milan prescindere dal passaggio in semifinale di EL e dal derby"

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Si parla di 4 allenatori che sono attenzionati da ADL, ma all'improvviso è spuntato Allegri:

"Allegri è l'allenatore perfetto per Napoli. Perché caratterialmente è uno che con ADL potrebbe andare d'accordo, uno dei pochi che potrebbe trovare un'intesa con il presidente. E' più aziendalista lui, è l'unico che potrebbe andare d'accorto con ADL".

Pioli rimane al Milan?

"A prescindere dal passaggio in semifinale di EL e dal derby. E' uno che conosce benissimo l'ambiente, non sarà facile lavorare in certe condizioni ambientali ma lo vedo ancora lì. Da proprietario devo guardare se il capitale si è rivalutato o meno. Ha valorizzato questo gruppo, ha vinto un campionato insperato anche. Sono cosa da valutare".