TMW RADIO - Orrico: "Gli allenatori stranieri in Italia sbattono il muso contro il muro"

Nel corso della sua intervista a Tuttomercatoweb.com, è intervenuto così l'ex allenatore Corrado Orrico in merito anche la situazione del Milan e al probabile addio di Pioli a fine stagione. Le sue parole:

"Sto notando l'ingiustizia che mette in atto la proprietà del Milan verso Pioli che ha vinto lo scudetto e ora arriverà secondo con una squadra che gli hanno rinnovato in maniera cervellotica. "Gli allenatori stranieri in Italia sbattono il muso contro un muro, la complessità del calcio italiano è talmente elaborata che pochi riescono a scioglierla. Tutti restano invischiati in questa complessità, in particolare i tecnici stranieri".