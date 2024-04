Spalletti in visita a Milanello per lavoro, piacere e stima. Il CT azzurro ha seguito l'allenamento del Milan di Pioli

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale Italiana, è stato oggi in visita a Milanello per seguire da vicino il primo allenamento dei rossoneri in preparazione alla sfida di domenica 5 maggio alle 18:00 contro il Genoa a San Siro.

La presenza di Spalletti è da collocare all'interno del giro dei centro sportivi dei club di Serie A che il CT azzurro compie durante le varie stagioni per osservare dal vivo i calciatori convocabili in Nazionale, ma - e ci fa piacere sottolinerarlo - 'non è stato solo lavoro'; vi è, infatti, un rapporto di profonda stima e di grande affetto tra il tecnico di Certaldo e Stefano Pioli, maturato nella lunga carriere sulle panchine italiane e rafforzatosi anche nei periodi di vacanza.

Nel febbraio scorso, Spalletti si era così espresso su Pioli rivelando a La Gazzetta dello Sport quale fosse la squadra che gli piace più guardare in questa stagione in Serie A: "Il Milan. Probabilmente tra le grandi è la più camaleontica e le sue partite sono sempre diverse. Sanno fare un po' tutto, Pioli riesce sempre a mettere in campo una squadra competitiva ad alti livelli, valorizzando le qualità di tutta la rosa". In conferenza stampa, Stefano Pioli commentò così le parole del CT della Nazionale: "Sono sempre stato d'accordo con Lucianone, ora lo sono in modo ancora più convinto. Solamente chi fa l'allenatore - senza togliere nulla alle vostre capacità - sa cosa significa fare questo mestiere. Non ci siamo sentiti dopo questa intervista, l'ho sentito un paio di settimane fa per il programma degli allenamenti, ma non è riuscito a passare. Io lui l'ho sempre stimato, ha sempre fatto giocare bene le sue squadre e migliroato sempre i suoi giocatori; è un collega che meritatamente ora allena la Nazionale e gli faccio un grande in bocca al lupo per le prossime esperienze importanti"..