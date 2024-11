TMW Radio - Braglia: "Rimaniamo sorpresi noi addetti ai lavori se Leao rimane in panchina, ma è uno come gli altri, deve dimostrare ancora"

A commentare il turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Milan, si va verso un'altra esclusione:

"Io l'ho già detto che lo cederei a gennaio. Leao è un giocatore come gli altri ora, non deve giocare per forza. Rimaniamo sorpresi noi addetti ai lavori se rimane in panchina, ma è uno come gli altri, deve dimostrare ancora. Ha grandi prospettive ma non possiamo dargli sempre chance e non le sfrutta".