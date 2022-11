TMW Radio - Braglia sul Mondiale: "Tutto quello che è stato speso alla fine a cosa servirà? In Qatar che futuro può esserci per il calcio?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Braglia, ex portiere, ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle notizie del giorno, a partire dal Mondiale: "Con lo sport non c'entra nulla. E' una perdita a livello di valori. Il calcio è bello per quello che vale come sport, il business ha sempre fatto parte del calcio ma ora stiamo esagerando. Un modo per poter cambiare qualcosa anche a livello di diritti? E' stata sbagliato anche a livello logistico. Si sono costruiti tanti stadi, ma serviranno? Hanno un campionato ristretto a poche squadre e non riutilizzeranno certe strutture. Tutto quello che è stato speso alla fine a cosa servirà? E' questa la domanda. Il calcio dovrebbe ragionare su queste situazioni. In Qatar che futuro può esserci per il calcio? Logisticamente parlando si poteva fare daun'altra parte. Per me dal punto di vista dei valori il calcio è regredito".