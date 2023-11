TMW Radio - Brambati: "Al Milan più che un giocatore servirebbe riavere qualcosa di magico che abbiamo visto nella cavalcata Scudetto"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Cosa serve al Milan veramente per completare la sua rosa?

"Difficile capire, oggi più che un giocatore servirebbe riavere qualcosa di magico che abbiamo visto nella cavalcata Scudetto. C'era un qualcosa di trascinante in 3-4 giocatori come Maignan, Theo Hernandez e Leao. Furono decisivi in quello sprint finale. Credo che qualcosa in difesa andrei a rivedere, e anche lì davanti sei attaccato al solo Giroud, perché Jovic e Okafor non hanno soddisfatto le esigenze che hai. Qualcosa in questi due reparti dovresti fare a gennaio. Per me è una squadra che può ancora ambire allo Scudetto".