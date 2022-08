TMW RADIO - Brambati: "Credo che il Milan sia favorito per lo Scudetto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan e Roma sembrano essere messe meglio di Juve e Inter: lo condivide?

"Mai visto una roba del genere, parlo della Juve. Sarei imbarazzato se fossi il tecnico dei bianconeri. Prima della partita ha detto che la società ha operato bene sul mercato e poi ha detto 'questi siamo'. Dov'è la verità allora? Poi si è pure fatto male il portiere. Io credo che il Milan sia favorito per lo Scudetto. Sta programmando bene, non sta sfaldando il gruppo che ha costruito. Poi c'è l'entusiasmo di aver appena vinto, che potrebbe essere trasformato in entusiasmo ulteriore e non in pressione. La grandissima delusione è la Juve, la grandissima sorpresa è la Roma, mentre l'Inter non so. Il mercato finisce a fine agosto e ancora non ho capito quale sarà la squadra. Skriniar può cambiare qualcosa, oggi sembra tornato sul mercato. Dovesse andare via, fatichi a sostituirlo".