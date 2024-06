TMW RADIO - Brambati: "Fonseca-Milan? Dopo Pioli mi aspettavo un top allenatore"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati: "Sono stato a pranzo con Allegri due settimane fa a pranzo. Lui mi ha detto che gli piacerebbe provare un'esperienza in Premier, ma non mi ha detto che ha un'offerta. E' vero anche che Paratici, che sotto sotto fa ancora qualcosa anche se è squalificato, possa pensarci e possa Allegri andare al Tottenham. ma non è detto che ci vada".

Fonseca-Milan, si avvicina l'affare...

"A me non è dispiaciuto a Roma, ma dopo Pioli mi aspettavo un top allenatore e non un profilo meno altisonante. Ha allenato buone squadre ma no ntop club. Dal Milan mi aspettavo di più. Io penso e mi auguro che il Milan voglia vincere con Fonseca. Il Napoli ha preso per esempio un allenatore vincente. E poi mi aspettavo che Milan e Juve si litigassero Conte, invece nessuna delle due lo ha fatto. Ma sono curioso di vedere, perché comunque il profilo piace. Certo è che per il dopo-Pioli è un rischio".