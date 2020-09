TMW RADIO - Brambati: “Maldini fa bene a dire di essere preoccupato per lo Shamrock. Tiene alta la tensione”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, il quale ha commentato le parole di Maldini sul match contro lo Shamrock Rovers. "Paolo è preoccupato? Fa bene a dire così, per tenere alta la tensione. Spero che sia solo per questo. Se si comincia ad essere preoccupati per queste squadre, possiamo dire che è esagerato. Nelle partite secche non devi prendere l'impegno sottogamba o rischi".