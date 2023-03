TMW RADIO - Brambati: "Milan e Inter mi hanno deluso, ma è proprio tutta colpa degli allenatori?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel suo Tackle del martedì, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio ha tirato in ballo diversi temi: "Faccio un tackle su due squadre, Milan e Inter, che mi hanno particolarmente deluso nelle ultime partite. Per il Milan la sconfitta di Udine è abbastanza preoccupante, visto anche che avrà diversi scontri con il Napoli poi. Sono in ritardo rispetto a questa entrambe le squadre, ma nel post-Mondiale erano a -5 e a -8 dopo la prima giornata, ma se vado ad analizzare anche la situazione in Champions, un po' di benevolenza nel sorteggio c'è stato. Il Milan ha preso un Tottenham allo sbando, l'Inter un Porto un po' dimezzato. Certo, non era facile, ma c'è stata anche un po' di fortuna. E mi chiedo: ma è proprio tutta colpa degli allenatori? Io sono stufo di bacchettare Inzaghi o Pioli. Ad esempio il gol di Kostic, al di là del braccio, come si sono mossi i giocatori dell'Inter? Lì la colpa è dei calciatori innanzitutto.

Anche al Milan, non è solo Leao che non rende, ma ho visto giocatori che l'hanno trascinata lo scorso anno e che non stanno facendo come prima. Mi sembra di rivedere il Tonali dell'anno prima. Magari dipende anche qualcosa dalla società. All'Inter c'è spaccatura tra società e allenatore, lo abbiamo capito. Inzaghi sche sbotta contro l'arbitro dopo la Juventus e non c'è nessuno in società che lo appoggia mi fa pensare. Forse attendono il finale di stagione e il percorso Champions per capire".