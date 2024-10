TMW RADIO - Brambati: "Milan, i problemi partono dall'alto. Fonseca non deve giustificarsi sempre"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Queste le sue considerazioni sul Milan di Fonseca:

Milan, può essere la mossa di Fonseca una che gli dà più forza?

"E' rafforzato dal gol annullato all'Udinese al 94', altrimenti non era così. Con un 1-1 in casa sarebbe stato sotto un treno. Lo ha salvato il Var. Deve dare continuità di risultati Fonseca, al Milan non conta altro, conta il risultato. Il problema non è solo Fonseca, i problemi partono dall'alto. Non deve giustificarsi con nessuno, dice che non gliene importa e poi cerca di rispondere a chi dice che il Milan è diviso in fazioni? Non devi farlo e basta".