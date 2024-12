live mn Primavera, Milan-Juventus (1-2): sconfitta per i rossoneri

vedi letture

94' Triplice fischio, vince la Juventus 2-1.

93' Scotti ci prova da fuori: conclusione deviata, facile per il portiere.

90' Quattro minuti di recupero.

84' Milan che deve affondare con l'assalto finale, per ora la manovra dei rossoneri è confusionaria.

81' Questa volta grandissima parata di Colzani su un tiro ad incrociare, a botta sicura, di Biliboc da dentro l'area di rigore.

80' Doppio cambio Milan: fuori Sala e dentro Mancioppi, fuori Ibrahimovic e dentro Lamorte.

79' Gol Juve, Di Biase. Malissimo Colzani su un colpo di testa non irresistibile, il giocatore bianconero si avventa sulla respinta corta e la scaraventa in rete. 1-2.

77' Sciocchezza di Comotto che regala un contropiede pericolosissimo alla Juve: prima Perera e poi Victor ci mettono una pezza.

76' Occasione Milan! Azione personale di Scotti che scappa sulla destra, palla in mezzo ma non arriva nessuno a rimorchio!

72' Spinge la Juve ora, la squadra di Guidi si difende bene.

66' Grande occasione Juve, palla fuori da pochi passi. Bianconeri vicini al vantaggio.

64' Contropiede Milan che si conclude con una conclusione a giro di Ibrahimovic: palla alta sopra la traversa.

58' GOL DEL MILAN! SALA LA PAREGGIA! Il numero 8 rossonero, con un grande sforzo viste le condizioni fisiche non ottimali, riporta la gara sui binari giusti! 1-1! Tap in vincente dopo un batti e ribatti in area.

55' Sala prova a infilare per vie centrali per Ibrahimovic, ottima idea ma realizzazione non dello stesso livello. Recupera la difesa bianconera.

53' Ammonito Nissen.

53' Occasione Milan con Scotti. Il 99 rossonero si è messo in proprio lasciando partire un tiro a giro sul secondo palo chw si è spento poco alto sopra la traversa di Zelezny.

45' Si riparte a Meda

-------

45' Fine primo tempo a Meda. Juventus in vantaggio

45' 1 minuto di recupero

43' Juventus pericolosa con Biliboc. Il 17 non è però riuscito ad impattare di testa un interessantissimo traversone offertogli da Vacca.

41' Occasione Milan con Ibrahimovic dopo un grande recupero di Scotti. Il tiro dell'11 rossonero, però, è stato ribattuto ed allontanato da Ventre in calcio d'angolo.

35' Altra ripartenza sprecata dal Milan. Questa volta troppo timido è atto il passaggio di Scotti verso Ibra, prontamente letto ed intercettato da un difensore della Juventus.

30' Ancora Milan pericoloso con Paloschi, il cui tentativo di testa è stato neutralizzato da Zelesny grazie ad una plastica ma efficace.

29' Grande uscita palla al piede dalla difesa del Milan, arrivato con pochi passaggi nella metà campo bianconera. Poco lucido ed altruista Perrucci, che non è riuscito a servire inn tempo uno Scotti involato verso la porta di Zelesny.

20' Oltre al gol in quel di Meda a farla da padrona è il freddo. Pochissime le occasioni fino a questo momento create, sia da una parte che dall'altra.

14' Immediata la reazione del Milan, che con Nissen che cercato di sorprendere Zelezny con un colpo di testa che alla fine si è spento alto sopra la traversa.

11' GOL DELLA JUVENTUS! Alla prima vera azione pericolosa la formazione di Magnanelli colpisce subito quella di Guidi. Con un diagonale preciso, a tu per tu con Colzani, Pugno non sbaglia e manda gli ospiti in vantaggio.

1' Inizia la partita!

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Colzani; Bakoune, Nissen, Paloschi, Perera; Eletu, Sala, Comotti; Perrucci, Scotti, Ibrahimovic. A disp: Longoni, Mancioppi, Perin, Parmiggiani, Di Siena, Gualdi, Lamorte, Perina, Colombo, Albè, Siman. All. Guidi

JUVENTUS (4-4-2): Zelezny; Ventre, Montero, Martinez, Pagnucco; Biliboc, Boufandar, Mazur, Finocchiaro; Vacca, Pugno. A disp: Radu, Nisci, Verde, Di Biase, Scienza, Florea, Keutgen, Bellino, Rizzo, Merola, Lopez. All. Magnanelli

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! La giornata di festeggiamenti per il 125° anniversario del Milan, che culminerà con la sfida della prima squadra stasera in campionato contro il Genoa a San Siro, inizia oggi alle 11 con una super gara del campionato di Primavera 1 tra il Milan di Federico Guidi e la Juventus: i rossoneri giocheranno in casa eccezionalmente allo Stadio Città di Meda. Rimani con noi per seguire la partita azione dopo azione con il nostro live testuale dedicato!