live mn Vis Pesaro-Milan Futuro (2-1): una folle decisione arbitrale e un tiro a giro piegano i rossoneri

16.53 - Nona sconfitta in campionato per il Milan Futuro che resta solitario al terzultimo posto in classifica. Una partita in cui i rossoneri per la verità non avevano demeritato, considerando che nel primo tempo Nava non ha dovuto compiere interventi. Decisivi i cambi e gli errori arbitrali: Vis Pesaro che ha sbloccato la partita approfittando del portiere a terra, colpito alla testa da Paganini mentre era in uscita bassa. Incredibilmente il direttore di gara ha lasciato proseguire e Okoro ha messo il pallone in rete. Nonostante l'incredibile ingiustizia i rossoneri erano riusciti a pareggiarla con Longo al 77', due minuti dopo il suo ingresso in campo. La beffa all'87' con Cannavò che trova il jolly con uno splendido tiro a giro che si infila sul palo più lontano. Un vero peccato per il Milan Futuro, sceso in campo senza tantissimi titolari, la maggior parte dei quali chiamati da Paulo Fonseca per la partita di questa sera della prima squadra. Nonostante ciò la squadra è stata ben disposta in campo difendendo bene, ma come sempre accade pungendo poco in avanti. Prossimo impegno mercoledì in Coppa Italia contro il Caldiero Terme mentre in campionato si giocherà il 22 contro l'Entella. Entrambe le sfide si giocano a Solbiate Arno.

90'+5 - Triplice fischio: Vis Pesaro - Milan Futuro 2-1.

90'+1 - Concessi cinque minuti di recupero.

90'+1 - Cambio Milan Futuro: esce Traoré, entra D'Alessio.

90' - Cambio Vis Pesaro: esce Cannavò, entra Ceccacci.

89' - Milan Futuro che prova a reagire con Chaka Traoré: l'ivoriano fa tutto da solo, la palla finisce fuori di poco.

87' - Vis Pesaro nuovamente in vantaggio con Cannavò. Splendido destro a giro che si insacca sul palo più lontano.

85' - OMOREGBE! Occasione sprecata malamente da posizione favorevole.

83' - Cambio per la Vis Pesaro: esce Paganini, entra Tavernaro.

82' - Due cambio per il Milan: escono Sia e Stalmach, entrano Omoregbe e Hodzic..

79' - Secondo ammonito per la Vis Pesaro, giallo per Paganini.

77' - Gol da rapace dell'area di rigore per Longo. Sia raccoglie un traversone dalla sinistra e di testa indirizza il pallone verso la porta, la palla trova la deviazione di Longo che si rivela decisiva. Due minuti dopo il suo ingresso in campo arriva il pareggio, meritato visto il vergognoso gol assegnato alla Vis Pesaro.

77' - GOL DEL MILAN FUTURO!!!! SAMUELE LONGO!!!!

75' - Primo cambio per il Milan Futuro: esce l'infortunato Turco, entra Longo.

75' - Secondo cambio per la Vis Pesaro: esce Bove, entra Neri.

74' - Problemi per Turco, che accusa un problema muscolare.

74' - BRIVIDO MILAN! Okoro sfugge a Zukic ma Nava è pronto sulla sua conclusione.

73' - Altro fallo ai danni di Fall non segnalato.

72' - CHAKA TRAORE! Occasione dell'ivoriano, para Vukovic.

70' - Bozzolan esce dalla pressione avversaria, poi viene steso mentre tenta l'accelerazione.

65' - NAVA! Bella parata del portiere su conclusione al volo di Paganini.

62' - Milan che prova a reagire, ma l'ingiustizia subita è enorme.

58' - Vis Pesaro in vantaggio, nonostante Nava a terra. Decisione incredibile da parte dell'arbitro Gangi. Nella dinamica dell'azione il portiere, in uscita bassa, prende un colpo in testa e rimane dolorante e incapace di rialzarsi. Incredibilmente l'azione prosegue con Okoro che sblocca la partita tra le proteste degli increduli giocatori del Milan Futuro.

56' - Bozzolan dalla sinistra mette un pallone in area, ma Turco commette fallo sul difensore della Vis.

53' - Vis Pesaro in pressing, con i giocatori che raddoppiano cointinuamente sul portatore di palla.

49' - RISCHIA IL MILAN! Il neo entrato Okoro viene lanciato in profondità e a tu per tu con Nava tenta lo scavetto che finisce fuori di pochissimo.

48' - Ammonito Stalmach per aver ostruito il portiere Vukovic al momento del rinvio.

16.02 - Si riparte! Un cambio nell'intervallo per la Vis Pesaro: fuori Orellana, dentro Okoro.

15.48 - Primo tempo che non passerà alla storia per la bellezza del gioco espresso ma che è da considerarsi assolutamente positivo, visto dalla prospettiva del Milan Futuro. Pur con tantissimi giocatori assenti, la squadra di Daniele Bonera ha tenuto benissimo il campo soffrendo il minimo sindacale e in un'occasione per il solito harakiri quando un retropassaggio di Stalmach è finito fuori di pochissimo. Per il resto 45' positivi, con un paio di occasioni nei primi 19' con Sandri e Fall e poi a contenere una Vis che pur venendo da tre vittorie consecutive non è mai riuscita a trovare lo specchio della porta. Molto bene la difesa e la mediana del Milan Futuro, da rivedere l'attacco dove Sia non si è praticamente visto e anche Turco non è stato particolarmente pericoloso.

45'+1 - Fine primo tempo.

45'+ 1 - Pucciarelli pericoloso dalla distanza, ma la palla finisce fuori.

45' - Concesso un minuto di recupero.

44' - Buona fin qui la prova della difesa del Milan Futuro che ha concesso molto poco.

42' - Il gioco si ferma nuovamente perché Minotti è a terra.

41' - Ammonito Minotti per aver steso Orellana vicino all'area di rigore.

40' - La Vis Pesaro ci prova su punizione, ma la conclusione di Di Paola finisce altissima.

38' - Gioco interrotto per qualche secondo poiché Zukic è a terra. Il difensore ha preso una manata involontaria da un avversario.

36' - Vukovic cincischia col pallone tra i piedi, Turco va in pressing e quasi non riesce nell'impresa di togliergli il pallone. Ma per l'arbitro è fallo del milanista.

35' - Stalmach prova a farsi perdonare. Il polacco strappa il pallone dai piedi di un avversario, avanza fino alla trequarti e allarga per Turco. Traversone dell'attaccante che finisce fuori.

32' - BRIVIDO PER IL MILAN! Stalmach nel tentativo di fare un retropassaggio a Nava spiazza il portiere ma per fortuna il pallone finisce di poco a lato.

28' - BRIVIDO PER IL MILAN! Di Paola da posizione defilata riesce a trovare un diagonale insidioso, deviato in corner.

27' - Era dal 5 ottobre contro la Pianese che Nava non giocava. Il portiere sta approfittando dell'assenza di Raveyre e Torriani, entrambi chiamati da Paulo Fonseca in prima squadra.

25' - Bella chiusura di Minotti su Orellana, poi Nava interviene.

23' - Campanile dalla destra di Zukic sul quale si avventa facilmente Vukovic.

19' - Primo ammonito per il Milan: è Fall per gioco falloso.

18' - FALL!!! Occasione per il Milan con Bozzolan che affonda sulla fascia sinistra e mette in mezzo dove Fall non riesce a coordinarsi.

17' - Fallo di Orellana su Chaka Traoré: il giocatore della Vis è il primo amminito della partita.

15' - Grande equilibrio nel primo quarto d'ora. Fin qui l'unico dei due portieri impegnati è stato quello della Vis Pesaro.

13' - Milan Futuro oggi in campo col terzo kit: completo grigio con bordi menta.

11' - Buona iniziativa di Fall dalla destra, Vukovic in uscita evita ogni guaio alla Vis.

9' - Anche i tifosi della Vis Pesaro, come quasi tutte le tifoserie di Serie C, ha esposto uno striscione contro le squadre Under 23. Si registra anche qui lo sciopero del tifo come forma di protesta.

7' - Batti e ribatti in campo che non porta a nulla.

4' - Buon inizio del Milan, coraggioso.

2' - SANDRI!!! Primo squillo per il Milan con un sinistro dalla distanza del centrocampista, deviato in corner dal portiere.

15.01 - Si parte!

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "Tonino Benelli" di Pesaro dove alle 15 scenderà in campo il Milan Futuro. Si chiude oggi il girone d'andata e i rossoneri sono reduci da un prezioso successo in casa contro il Gubbio che ha permesso ai ragazzi di Bonera di guadagnare una posizione in classifica, sebbene siano ancora in zona playout. Oggi l'avversario è la Vis Pesaro di Roberto Stellone, quinta in classifica e reduce da tre successi consecutivi. Squadra particolarmente insidiosa, quella biancorossa che in casa in campionato ha perso solo una volta, lo scorso 20 settembre contro la Ternana.

Mancano diversi big nel Milan Futuro: non sono convocati Camarda, Zeroli, Jimenez, Bartesaghi, Torriani, Raveyre, Vos e Liberali. Tutti quanti sono attesi questa sera in prima squadra per la partita contro il Genoa. Pertanto spazio a Turco davanti, Sia sulla trequarti, Stalmach e Sandri in mediana, Coubis e Bozzolan come esterni di difesa. Ecco le formazioni ufficiali:

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Coppola, Palomba, Bove; Peixoto, Paganini, Di Paola, Pucciarelli; Orellana; Cannavo, Nicastro. A disp. Munari, Zocchi, Tonucci, Nina, Neri, Ceccacci, D'Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte, Tavernaro, Okoro. All. Roberto Stellone.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Coubis, Minotti, Zukic, Bozzolan; Sandri, Stalmach; Fall, Sia, Traore; Turco. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Hodzic, Malaspina, Longo, Alesi, Dutu, D’Alessio, Omoregbe. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Gangi di Enna.

ASSISTENTI: Rizzello di Catanzaro e Leotta di Acireale.

IV UFFICIALE: Rashed di Imola.