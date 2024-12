Abraham ha una "missione" speciale contro il Genoa: il dato statistico (per ora) non sorride all'inglese

vedi letture

È il giorno di Milan-Genoa e c'è un tabù da sfatare per Abraham, reduce dalla rete di mercoledì sera in Champions League alla Stella Rossa. Come riportato da MilanistiChannel.com, Il 27enne attaccante inglese, infatti, non ha mai realizzato un gol contro i rossoblù nella sua carriera. Abraham, ai tempi della Roma, ha affrontato quattro volte il Genoa tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio? Tre vittorie e un pareggio tra Genoa-Roma 0-2 del 21 novembre 2021 e Roma-Genoa 1-0 del 19 maggio 2024, ma di reti o assist nemmeno l'ombra.

Questa sera, quindi, può essere l'occasione buona per Tammy di cambiare la tradizione che lo vede andare in bianco nelle sfide al Grifone. Paulo Fonseca, dopo l'infortunio occorso a Álvaro Morata e con anche Luka Jovié fuori, quasi sicuramente farà partire il numero 90 rossonero dall'inizio Tammy, dopo il debutto con la maglia del Diavolo del 31 agosto scorso in Lazio-Milan 2-2, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, ha segnato 5 gol e fornito 4 assist nei 736 minuti giocati delle sue 15 presenze.