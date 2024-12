live mn Verso Milan-Genoa: Fonseca lancia Liberali e Jimenez nel giorno della festa dei 125 anni del Club

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 22 Emerson Royal, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 20 Jimenez; 29 Fofana, 14 Reijnders; 21 Chukwueze, 30 Liberali, 10 Leao; 90 Abraham. A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Theo Hernandez, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 55 Vos, 73 Camarda 7 Morata 17 Okafor. All. Fonseca.

14.10 - Vedendo le distinte delle gare del Milan Primavera e del Milan Futuro con le conseguenti assenze sono questi, dunque, i "giovani" che mister Fonseca ha convocato per la partita di questa sera contro il Genoa: Camarda (2008), Liberali (2007), Jimenez (2005), Vos (2005) e Bartesaghi (2005).

13.40 - Fonseca deve far fronte ad una spiacevole emergenza infortuni: saranno out Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic oltre ai lungodegenti Florenzi e Bennacer. A questi si aggiunge anche il forfait dell'ultimo secondo di Yunus Musah. Scelte forti del tecnico portoghese, che lancia titolari i giovanissimi Liberali e Jimenez.

13.20 - Oggi si gioca Milan-Genoa, partita che cade in occasione della festa del club per i suoi 125 anni di storia, in un clima tutt'altro che sereno. Dopo la partita di Champions League di mercoledì contro la Stella Rossa Fonseca ha sparato a zero su alcuni elementi della squadra che secondo lui peccano di impegno e dedizione: si spiega in questo modo l'esclusione di Theo Hernandez.

13.00 - Tra oggi e domani il Milan si appresta a celebrare i suoi 125 anni di storia. Per la sfida di San Siro contro il Genoa è infatti in programma una vera e propria festa con tanto di presenza di alcune delle Legends più importanti ed amate dai tifosi rossoneri, tra le quali mancherà però Paolo Maldini.

Oltre allo storico capitano potrebbe anche mancare un'altra figura blasonata. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, al momento non ci sarebbero segnali di un arrivo del proprietario Gerry Cardinale tra oggi e lunedì per la festa dei 125 anni del Milan, di cui è proprietario.

12.40 - DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 15 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it

12.20 - Questa la squadra arbitrale della sfida

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: M. Rossi-Moro

IV uomo: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Camplone