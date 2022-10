TMW RADIO - Brambati: "Milan, uno scivolone può capitare. Se Leao avesse segnato..."

MilanNews.it

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Queste le sue parole sul Milan dopo la sconfitta di Torino: "Indipendentemente da chi mancava, un'uscita a vuoto ci può stare. Chi gioca in Champions a livello psico-fisico perde sempre. Se Leao avesse messo dentro una delle due occasioni iniziali sarebbe andata in modo diverso la partita. Sicuramente si può dire che il Torino per una volta ha messo in difficoltà il Milan, che all'inizio è andato subito forte. Ci sta che anche gli altri ti mettano in difficoltà".