TMW Radio - Brambati: "Morata sarebbe un ottimo acquisto per il Milan"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Quale l'operazione di mercato finora che le è piaciuta di più?

"Se dovesse andare Morata al Milan, farebbe un ottimo acquisto. A chi diceva lo scorso anno che la Juve fosse già da Scudetto, Giuntoli ha risposto dicendo che non è così. Perché ha già cambiato molto a centrocampo. Altrimenti fai di tutto per tenerti Rabiot, McKennie...Già così è quasi rivoluzionata la mediana, poi ci sono il portiere e Chiesa che dovrebbero andare via. Quindi la rosa non era così impeccabile".

Si parla di alcuni giocatori fuori dai piani di Motta, da Arthur a Rugani, fino a Milik. Concorda?

"Secondo me Rugani potrebbe servire, è un giocatore che quando è stato impiegato il suo lo ha dato, ha esperienza e come rincalzo ci sta. Gli altri hanno dimostrato che possono stare in squadre che non possono lottare per lo Scudetto. Questo allenatore mi sembra che abbia le giuste ambizioni, non è arrivato alla Juve per dire che è un punto di arrivo ma anzi lo ha preso come un punto di partenza. L'impatto sull'ambiente è stato subito incisivo. Io sono curioso poi di vedere ancora Giuntoli, soprattutto a vendere più che a comprare. Mettere fuori gente come Arthur, di difficile collocazione, vuol dire poi avere una certa abilità. Lo valuto più nelle uscite che nelle entrate".