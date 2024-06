TMW Radio - Brambati: "Se è vera l'offerta dell'Arabia per Leao, io lo venderei"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato nel pomeriggio di ieri a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco alcuni estratti tra Juventus e Milan: "Chi terrei tra Rabiot e Chiesa? Io ho un debole per Chiesa, ha strappo, salta l'uomo, ha talento. Va aiutato, perché dopo l'infortunio ha avuto delle grosse difficoltà anche psicologiche, ma se lo utilizzi come sta facendo Spalletti viene fuori tanta roba".

Juve, si riattiva l'affare Douglas Luiz ma Giuntoli sarà valutato per i rinnovi di Rabiot e Chiesa?

"Giuntoli lo hanno chiamato e ora deve risolvere certe situazioni. Sta usando dei giocatori per fare mercato che sono stati valorizzati dal tanto vituperato Allegri, vedi Barrenechea, Iling, McKennie. Allegri ha portato valore, decidendo di puntare su una parte di giovani della Next Gen. Qualche cosa ha lasciato il livornese, ora deve sporcarsi le mani Giuntoli. Soprattutto la questione Chiesa andava risolta prima. Rabiot? La madre ha fatto i suoi calcoli ed è giusto così. Per valutare tutto dipende cosa ne pensa Motta. Se lui li vuole, allora si valuta tutto secondo questo parametro. E poi bisogna capire che pensa Elkann, che magari vede la questione dei conti primaria".

Leao male all'esordio all'Europeo. Che deve fare il Milan?

"Non so, ma se è vera l'offerta dell'Arabia, io lo venderei. Troppo severi? Mi piacerebbe vederlo con un altro allenatore, ma con Fonseca dico che si è preso un tecnico sulla falsariga di Pioli".