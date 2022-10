TMW Radio - Brambati su Leao: "Il modo di trattenerlo non passa solo attraverso una questione economica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex procuratore e calciatore Massimo Brambati, il quale si è così espresso su Leao: "Su Leao credo che il Milan cerchi di trovare il modo per trattenerlo, che non debba passare solo attraverso una questione economica. E' cresciuto tanto al Milan e giustamente i dirigenti vogliono convincere il giocatore che questa è una famiglia e una struttura con grandi progetti, e che può crescere ancora di più. Non so quanto conti ora Mendes, è uno bravo e sveglio, riesce a lavorare bene sulla testa dei giocatori, come lo era Raiola".