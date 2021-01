TMW RADIO - Bressan: "Oggi le mie fiches per lo Scudetto le punterei ancora sul Milan"

L'ex centrocampista Mauro Bressan ha parlato a TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto:

Chi vede meglio nella lotta Scudetto?

"La Juventus è la più predisposta a stare in certe zone di classifica, anche se fin qui ha mostrato molte prove meno buone. Il Milan ha entusiasmo e sta facendo grandi cose, ho letto che si è infortunato pure Calhanoglu ed è davvero un peccato. L'Inter, sulla carta, per me rimane la più forte di tutte ma non mi convince il gioco e questo difendersi dentro l'area. Chi è forte deve avere la personalità di condurre la partita, mentre in alcuni momenti li vedo impauriti. La Roma gioca benissimo, ma anche loro hanno avuto qualche stop... Se dovessi puntare le mie fiches, lo farei sul Milan. Di certo è un campionato più avvincente, non c'è nessuno che domina".