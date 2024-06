TMW RADIO - Buriani: "Le qualità di Lukaku sono indiscutibili. Il Milan sa cosa vuole per l'attacco, ma serve cautelarsi"

Ruben Buriani, ex calciatore, è intervenuto durante il programma "Piazza Affari" su TMW Radio per commentare il momento del Milan.

Il Milan sta varando vari nomi per l’attacco, a partire da Lukaku e Zirkzee.

“Ora tutti stanno ricercando il centravanti e noto che le trattative sui buoni giocatori stiano già iniziando a prolungarsi. Lukaku è un giocatore che dà profondità, dentro l’area sa farsi sentire. Ad ora è tutto un miscuglio di tante chiacchiere preliminari”.

Il Milan cerca però profili molto differenti tra di loro in attacco, c’è un po’ di confusione?

“Confusione non credo, semplicemente sperano di avere un nome importante per il prossimo anno. Bisogna cautelarsi nel caso una trattativa possa saltare. Al Milan hanno chiaro ciò che vogliono, ma sul mercato le operazioni non sono mai facili.

Le qualità di Lukaku sono indiscutibili, ma i fattori da considerare sono innumerevoli, a volte può bastare anche un infortunio per condizionare una stagione”.