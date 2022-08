MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gigi Cagni, allenatore, si è così espresso a TMW Radio sulla Serie A: "Se non fai risultati in due-tre giornate rischi di andare già a casa in Italia. Non puoi programmare niente. In Italia chi lo fa? Solo il Milan. Pioli è stato determinante nel gestire la squadra quando stava per rischiare il posto per Rangnick".