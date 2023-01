TMW RADIO - Calamai: "Pioli in confusione, non si può vivere dei ricordi dello Scudetto"

MilanNews.it

Nella sua rubrica di TMW Radio Penna e Calamai, il giornalista Luca Calamai ha dato i voti dell'ultima giornata di Serie A: "Voto -10 a tutta la vicenda Zaniolo, che trovo bruttissima e sbagliatissima. E' una vicenda vergognosa, è opportuno mettere un punto il prima possibile, questo non fa bene a nessuno. Tanti colleghi stranieri sono stupiti e ci prendono in giro per questo. MI domando chi ci guadagnerà qualcosa ad aver creato questo mostro? Il giocatore, la Roma, Mourinho? Nessuno. Pioli merita 4, perché è una bravissima persona, pulita, perbene ma in confusione. Servono novità, ha detto, ma se n'è accorto ora. Lo si era capito da tempo che serviva qualcosa di diverso. Non si può vivere dei ricordi dello Scudetto. Non trovo un'idea di Pioli come visto in passato col Milan. Voto basso anche per Allegri, che guadagna 7 milioni netti e anche lui dice che chi non può lottare deve rimanere fuori. Io gli chiederei: cosa ha dato a questa squadra in questa stagione, che idea tattica ha dato alla squadra per sopperire a certe assenze? Che mano c'è in una Juve che sta precipitando? Io credo che la storia sia finita con la Juve ma non so qualche sarà la scelta futura. Il contratto di Allegri sta come quello di Ronaldo alla Juve, sono pazzie. Sinceramente a un allenatore che cerca giustificazioni dicendo che qualcuno è distratto non ci sto dovrebbe le lettere di dimissioni. Alto il voto a Spalletti. Chi avrebbe tolto Osimhen in quel momento della partita? Ha avuto un coraggio enorme, che si abbina alla follia, ma è quella follia di chi qualunque cosa tocca è oro adesso. Io lo metterei ministro del Tesoro, ogni cosa che fa funziona e diventa oro. Mi auguro che vinca lo Scudetto perché se lo merita. 7,5 per Thiago Motta e Palladino. In questo calcio così malandato si trovano anche belle storie. Il Bologna è da mesi che non gioca con un attaccante, ci sono pochi giocatori che puntano a un livello altissimo ma ha un'ottima classifica. E' l'esempio di come un ottimo allenatore possa incidere con quello che ha. Sono contento che abbia questa vetrina. Era partito male ma ha avuto il coraggio di non arrendersi e sta ottenendo risultati meritati. Anche Palladino mi dicono che sia speciale, che ha due figure ingombranti come Galliani e Berlusconi. Il Monza è un modello di calcio bello. Napoli-Roma, Orsato ha gestito molto bene la gara. Mi auguro che i nuovi arbitri di talento che abbiamo e devono maturare diventino come lui, almeno un paio".