TMW Radio - Calamai su Leao: "Talento impressionante: aspetto il salto di qualità definitivo"

vedi letture

Nel corso della trasmissione Maracanà di TMW Radio, è stato ospite il giornalista Luca Calamai che ha concesso il suo consueto commento alla giornata di campionato di Serie A che si è conclusa ieri nella rubrica 'Penna e Calamai', dando sfogo anche alle sue personali pagelle. Un posto di rilievo lo occupa Rafa Leao, totale protagonista con un gol e un assist nella trasferta di Firenze. Così Calamai sul gol: "8 al gol di Leao. Mi ha riportato a una dimensione che non è più italiana. E' un top, un talento impressionante, che mi fa dire 'ce lo abbiamo noi'."

Poi Calamai prosegue: "Ora mi aspetto il salto di qualità definitivo. Deve imparare a fare questo in un'ora, non di farlo vedere solo a sprazzi. Deve alzare il tempo in cui incide in una partita. E questo Leao arriva nel momento giusto, non solo per consolidare il secondo posto ma anche per vincere l'EL, il grande obiettivo di Pioli. Il Milan sta bene, è in fiducia, non so se è partito tardi o è arrivato nel momento giusto, ma oggi sicuramente il Milan è più in fiducia di chi è dietro l'Inter".