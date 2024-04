TMW RADIO - Calamai su Pioli: "Comincio ad avere dei dubbi sulla sua permanenza"

vedi letture

A TMW Radio è arrivato il momento di Penna e Calamai, editoriale a cura di Luca Calamai: "E' stato un fine settimana strano. Un sospiro di sollievo per le dimissioni di Ndicka. Vedendolo in televisione sembrava qualcosa di molto grave, sono tornati alla mente momenti del passato. Tutte le grandi poi hanno avuto dei problemi. La Juventus è in prima fila, non per il risultato. Credo abbia messo al centro la Coppa Italia per dare un senso a una stagione non da Juve. E segnalo quel labiale di Chiesa che è da 4, in cui lui si lamenta di essere sempre il primo cambio. Fin da ragazzino è in sofferenza. Mi chiedo perché questi continui cambi, anche se non è ancora al 100%. Certo è che è il segno di un malessere. E fatico a riconoscere anche Vlahovic. Cos'è oggi? Un potenziale campione? Credo che certe domande se le faccia anche Giuntoli, che dovrà fare delle scelte tra un po'. Nella Juve non ha fatto quel salto di qualità che lo porterebbe a essere uno da oltre 100 mln. Pensavo potesse diventare un fenomeno, invece non so quanto sia stato penalizzato dai problemi fisici. la Juve ha troppi punti interrogativi per la prossima stagione. Che si fa con Allegri? Una Juve in crisi economica non credo regali 7 mln ad Allegri, forse si dovrà arrivare a un accordo. E poi cosa si fa con Chiesa, Vlahovic, Rabiot? Tanti punti interrogativi in una squadra che ritroverà anche tanti soldi che arriveranno da Champions e Mondiale per Club.

Ma c'è tanto da fare. E poi bella l'emozione di Spalletti al Maradona, davanti a un Napoli che sta finendo male il campionato. Pensavo che potesse provare una grandissima rimonta qualche giornata fa, invece finisce male. Fatico a trovare il punto di contatto tra Conte e Italiano, associati alla panchina del Napoli. Ed è un elemento che è una costante del Napoli dell'ultimo periodo, un Napoli troppo nelle mani di ADL. E' evidente che il Napoli non farà la Champions, quindi spariscono tanti soldi e rende complicato il rilancio in estate. E' stato un turno poi che ha messo le grandi in una situazione non semplice. Non ha vinto l'Inter, il Napoli, neanche il Milan. E qui c'è il tema Pioli. Comincio ad avere dei dubbi sulla sua permanenza, perché ora c'è il bivio dell'anno. Prima la gara di ritorno di EL contro la Roma, poi il derby che potrebbe dare il titolo ai nerazzurri. O fa l'acuto vero che lo rimettono in copertina o temo che Ibrahimovic possa quasi essere costretto a trovare qualcosa di nuovo. Se non vince, il Milan ha bisogno di qualcosa di diverso per riproporsi subito come anti-Inter. Momenti di felicità invece per le più piccole. E non si può non fare un grande applauso a Corvino, che con il penultimo monte ingaggi sta portando il Lecce verso una salvezza insperata. Sarei stato curioso di vederlo in un grande club questo dirigente".