TMW Radio - Calamai: "Veramente c'è interesse che la Nazionale esca da questo vortice, fatto di batoste, escluso Euro 2021?"

A parlare del flop della Nazionale a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Luca Calamai: "Parlando con allenatori e giocatori, mi hanno spiegato che la testa comanda anche le gambe. Gli altri andavano il doppio dell'Italia e una riflessione sull'approccio dell'Italia all'Europeo dal punto di vista fisico va fatto. Spalletti è un uomo di certezze, uno che segue l'onda della gente non l'ho mai visto. Ora il problema è come e dove si riparte. Spalletti dovrà dimostrare di essere un selezionatore, non un allenatore, che è una cosa diversa. Il problema è se questa Nazionale interessa a qualcuno.

Veramente c'è interesse che la Nazionale esca da questo vortice, fatto di batoste, escluso Euro 2021? Veniamo da anni di schiaffi, con un livello che si abbassa continuamente. Se veramente si vuole cambiare, allora si deve chiamare tutti a rapporto e capire come aiutare il ct, se serve magari un dt della Nazionale, visto che manca (c'è solo un presidente "politico"). Perché non si ragiona con le società sulle giovanili anche a livello politico? Dobbiamo proteggere gli italiani almeno a livello giovanile. O si fa veramente qualcosa ora o tutte le attenzioni si sposteranno subito su altri temi. Se non vai al Mondiale con queste regole...Rimettiamo al centro il calcio".