TMW Radio - Canovi: "In Italia lo sport è un’industria, ma non viene trattato come tale dallo Stato”

© foto di Federico De Luca

All’interno di “Piazza Affari”, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l’operatore di mercato Alessandro Canovi.

Il nostro problema è anche meramente economico a livello statale, oltre che di riforme ed idee?

“Secondo me è un problema di attenzione e di armonia. C’è un accordo di base tra la politica sportiva e quella amministrativa. Faccio l’esempio della mia categoria: in Francia siamo “protetti” dall’ultima normativa FIFA da una legge statale francese. In Italia lo sport è un’industria, ma non viene trattato come tale da chi dirige lo Stato”.