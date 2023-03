TMW Radio - Caputi: "Per il Napoli più difficile incontrare una italiana che una straniera"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A parlare delle italiane nelle coppe a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Massimo Caputi.

Napoli, Spalletti che evita i complimenti:

"Da un parte è giusto riconoscere che ci sono squadre che per blasone sono superiori al Napoli, ma visto che si va in campo la situazione è diversa. Io avrei detto che sono orgoglioso che gli altri ci temono, non sarei sempre imbruttito anche quando ti fanno un complimento. Non ha pressioni il Napoli in Champions, perché non ha nulla da perdere. Che il Napoli faccia paura è talmente evidente. Per me sarà più difficile se incontrerà un'italiana che una straniera".