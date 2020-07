TMW RADIO - Carbone: "Milan, che esordio per Gabbia, Colombo e Daniel Maldini"

Il responsabile del settore giovanile del Milan Angelo Carbone ha raccontato la sua esperienza a TMW Radio, durante Maracanà.

Tanti giovani interessanti nel Milan, a partire da Gabbia:

"A 13 anni lo abbiamo preso dal Lecco e ha fatto un percorso importante da noi. Fare il centrocampista lo ha aiutato nel suo ruolo. Si mette in discussione, sempre, ed è importante. Ha avuto la fortuna che si gioca così tanto ora e ha avuto la sua opportunità in prima squadra".

Che ripercussioni ha avuto sul settore giovanile del Milan la questione societaria?

"Ci sono stati cambiamenti al vertice importanti, così come nella gestione nel settore giovanile. All'interno di un settore giovanile non avere un riferimento fisso mette in difficoltà le gestione dei tecnici e dei ragazzi. Ma fino a oggi sono ancora qua, ho vissuto i vari passaggi e abbiamo fatto comunque degli sviluppi importanti, all'avanguardia. Quello che abbiamo fatto è stato bello e importante e mi piacerebbe portarlo avanti".

Pioli è attento al settore giovanile?

"Attentissimo. E' una persona competente, durante il lockdown sul web abbiamo fatto più volte lezioni e confronti. E abbiamo anche mostrato il nostro progetto ed è rimasto molto contento".

Gabbia, Colombo e Daniel Maldini: chi avrà il futuro migliore?

"Difficile, sono partiti bene tutti e tre, hanno esordito in A ed è già un grande obiettivo. Da qui in poi non conterà solo la tecnica. Gli auguro di fare un bel percorso".