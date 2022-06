TMW RADIO - Caso: "I procuratori stanno rovinando il calcio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Durante la trasmissione “A Tutto Mercato” su TMW Radio è intervenuto Domenico Caso, allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi.

Che ne pensa della situazione di mercato della Fiorentina?

“Il fatto che ci sia questa situazione mi lascia molto sorpreso. Anche la questione con Italiano mi lascia dubbioso. Il fatto che non ci sia la certezza dell’allenatore del prossimo anno comunque non è una bella situazione, anche vedendo quanto ha fatto bene. Pare ci sia il problema dei procuratori e delle varie commissioni. Lo dico in maniera diretta, secondo me queste persone stanno rovinando il calcio. Io penso che gli allenatori non abbiano bisogno dei vari agenti e in realtà nemmeno i calciatori. Lo dico con grande amarezza”.