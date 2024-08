TMW RADIO - Cavasin: "L'Inter parte avvantaggiata, ma anche il Milan è brillante. Ha preso una punta importante"

Alberto Cavasin, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Calciomercato e ritri" su TMW Radio per commentare vari temi, tra cui il mercato estivo delle big della Serie A: "L’Inter rimane la più forte, si è sistemata ancora piano piano. Parte avvantaggiata, ma anche il Milan è brillante. Ha preso una punta importante e sta cercando qualcosa a metà campo. È arrivato secondo e per fare meglio dovrebbe puntare alla vetta, ma come ho detto l’Inter è più avanti. La Juventus è un cantiere aperto, quindi serve tempo.

Il Napoli ha una buona squadra, potrà fare un buon campionato. Io per il centravanti avrei cercato però un nome più emergente, anche se Lukaku sarebbe importante. Infine la Roma sta facendo bene e penso che sia logico potere veder partire Dybala. Secondo me ce la volontà del club di andare oltre”.