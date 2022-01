TMW Radio - Cerruti: "Milan-Juve deludente. La differenza tra rossoneri e Inter è l'attacco"

A commentare la Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Alberto Cerruti.

Cosa ha detto la giornata di Serie A?

"Che l'Inter può soltanto perdere lo Scudetto, è nettamente superiore a Milan e Napoli. Lo 0-0 di ieri sera è stato deludente, non è più il calcio italiano dei tempi d'oro. Mi ha deluso di più il Milan, che aveva il dovere di puntare alla vittoria. E' andato più vicino alla vittoria ma ha dimostrato tutti i suoi limiti. Leao? Tante promesse non mantenute, così come Ibrahimovic, i cui problemi fisici erano noti da inizio stagione".

Il problema è nell'attacco?

"Penso che Rebic sarebbe un'alternativa ma non è la soluzione ideale. La differenza tra Inter e Milan è soprattutto l'attacco. L'Inter nelle partite importanti può sostituire la coppia d'attacco. Il Milan ha Ibrahimovic e Giroud. Dzeko ha la stessa età di Giroud ma viene da campionati completi. Per questo la campagna del Milan è deludente. Dovrà rifare tutto da capo, andando a comprare 2-3 attaccanti. Doveva spendere meglio i suoi soldi, magari puntando su Vlahovic".