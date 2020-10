TMW RADIO - Cerruti: "Tonali? Il Milan è stato bravo ad inserirsi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alberto Cerruti ha parlato di Sandro Tonali: "Era inseguito anche da altre grandi società, come l'Inter, che poi ha preferito di andare sull'usato sicuro Vidal per puntare subito a vincere. E' stata un pò un'operazione intelligente come quella dei nerazzurri con Sensi. Sul giocatore nessuno aveva dubbi, il Milan è stato bravo a inserirsi al momento opportuno"