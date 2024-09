TMW RADIO - Chi segnerà più gol fra Castellanos, Morata, Kean e Zapata? Cucciari: "Io scommetto su..."

Intervenuto nel corso del programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Alessandro Cucciari ha parlato di Serie A dicendo chi per lui fra Castellanos, Morata, Zapata e Kean segnerà più gol nel corso di questo campionato, stupendo un pochino tutti puntando su uno che per natura non è un goleador nato, nonostante in carriera abbia comunque segnato abbastanza. Queste le sue dichiarazioni.

Zapata, Castellanos, Kean e Morata: chi segnerà più gol?

"Scommetto su Castellanos. Piace molto per il suo modo di giocare per la squadra, anche tecnicamente".

Italia, cosa possiamo aspettarci contro la Francia?

"Non è facile, si viene da una delusione e non è mai facile ripartire. Squadra ringiovanita, nuove leve, tante sperimentazioni, per un'Italia ancora in fase di costruzione. Si spera nella rivalsa, ma per arrivare a certi livelli bisogna ancora pedalare".

Napoli, ora si parla di rinnovo per Kvaratskhelia. Diventerebbe un elemento centrale per i prossimi anni:

"Ha 23 anni, sa benissimo che il Napoli per lui è stato fondamentale per la sua crescita, credo che non poteva capitargli cosa migliore che avere Conte. Il suo atteggiamento come uomo è stato di riconoscenza, credo che ADL voglia in qualche modo continuare a costruire il Napoli e farlo grande. Ero molto titubante del fatto che Conte accettasse questa piazza, per un problema di incompatibilità di caratteri. Ma se il rapporto con ADL continuasse così possono davvero fare grandi cose. Sono due caratteriali che vogliono vincere, se trovano l'equilibrio giusto possono fare molto bene".