TMW Radio - Cucciari su Pioli: "Se uno guarda il suo lavoro dovrebbe essere riconfermato"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Alessandro Cucciari.

Napoli: la piazza accetterebbe Allegri?

"E' una mia opinione, ma io non credo che Conte accetti Napoli per diversi motivi. Il danno è stato fatto mandando via Spalletti e Giuntoli, ADL pensava di andare avanti da solo e si è visto che non è così. Conte e Allegri sono due nomi importanti, con caratteri molto forti come quello del presidente".

Pioli rimane al Milan?

"Se uno guarda il suo lavoro dovrebbe essere riconfermato. Ha lanciato tanti giovani, ma la verità è che di fronte a un'uscita dall'EL potrebbe far mugugnare i tifosi, che sono una componente condizionante. Io lo riconfermerei ma molto dipenderà da questi risultati".