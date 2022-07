TMW Radio - Cuoghi: "Il Milan il prossimo anno vorrà superare i gironi di Champions"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Stefano Cuoghi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione "A Tutto Mercato" soffermandosi anche sul Milan: "L’anno scorso non erano partiti per vincere lo scudetto. I rossoneri ragionano a step da superare anno dopo anno, due anni fa qualificarsi in Champions League, quest’anno lo scudetto e il prossimo almeno superare i gironi”.