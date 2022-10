TMW Radio - Daino: "Milan, col Chelsea gara da non sbagliare. Theo farà la differenza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Daino è intervenuto a Piazza Affari su TMW Radio, in vista della sfida del Milan di questa sera contro il Chelsea a San Siro.

Come vede il Milan e in particolare un giocatore come Tonali?

“Nel gioco di Pioli un elemento come Tonali è l'uomo in più. Lo scorso anno ha fatto gol importanti e decisivi, è un giocatore fondamentale in entrambe le fasi di gioco, inoltre è cresciuto tantissimo”

A Londra il Milan ha fatto un passo falso.

“A Londra c'erano diverse assenze. Theo Hernandez al ritorno farà la differenza. Anche i giovani penso che possano contribuire: per esempio Gabbia gioca poco ma è affidabile. Diaz è il giocatore che dà più equilibrio e fantasia al gioco del Milan”.

Che partita sarà stasera?

“Il Milan deve fare una partita Europea perché ancora non ha convinto. Questa è una partita che il Milan non deve sbagliare”.

De Ketelaere non sta brillando, che ne pensa?

“Sono tutti giocatori giovani e l'età incide molto, poi la maglia pesa ancora di più. Credo che serva un po' di tempo. Per quanto riguarda De Katelaere è un giocatore esplosivo e tecnico, farà bene anche se non lo paragonerei a Kakà come ho sentito”.