TMW Radio - Daino: "Milan e Napoli si assomigliano, sono due squadre totali"

Daniele Daino, ex calciatore e tecnico, è intervenuto nel corso di Maracanà, programma di TMW Radio, commentando la sfida in testa alla classifica tra Napoli e Milan: "In tanti mi hanno chiesto perché Napoli e Milan stanno facendo così bene. Io dico che si assomigliano molto. Sono le uniche due squadre, insieme alla Juventus che ci sta provando, che sono totali, ossia sanno fare bene tutte le fasi, la difensiva e l'offensiva. Le caratteristiche dei giocatori sono diverse, ma comandano il campionato per questo. La spina dorsale del Napoli è la migliore per rendimento. E ci metto anche Ospina, che viene chiamato poco in causa ma è un altro segreto di questo Napoli. Lui è il più forte del campionato insieme a Maignan. E' forte a parare, è molto attento alle palle che arrivano in profondità. E poi è bravo a rilanciare l'azione. Spalletti ha personalità, può essere positivo nei momenti difficili. In quel momento si vedrà quanti lo seguiranno. Spalletti più di Pioli ha personalità, è più comunicatore. Quando c'è il momento no dobbiamo capire come reagirà il gruppo ad alcune sue uscite".