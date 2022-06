TMW Radio - Daino: "Zaniolo con Ibra avrebbe un atteggiamento diverso. Mou ha la parola finale"

MilanNews.it

Il dirigente sportivo ed ex calciatore di Serie A Daniele Daino, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nella giornata di mercoledì. L'ex difensore ha commentato così la notizia uscita oggi di un possibile interessamento del Milan per Nicolò Zaniolo, esterno della Roma: ""Bisogna farsi la domanda come mai un talento come Zaniolo sia sul mercato. Se la Roma se ne vuole liberare, allora c'è qualcosa che va al di là del calcio, magari è difficile da gestire. E se è poco gestibile da uno come Mourinho, qualche domanda bisogna farcela. Il giocatore non farebbe più certe alzate di testa con Ibra, perché ci sono delle regole che il gruppo rispetta. Conoscendo il mondo Milan, verrebbe coinvolto in un progetto dove il gruppo va in un'unica direzione. Tecnicamente è un giocatore importante, tra i primi tre in Italia. Non credo che i 25 milioni più Saelemaekers siano abbastanza, ma se il giocatore vuole cambiare aria ovviamente il prezzo va trattato al ribasso, non rispettando il reale valore del giocatore. La parola finale ce l'ha Mourinho".