TMW Radio - De Canio: "Allenatore-ds? Non c'è solo Rangnick, si può fare anche con altri"

Paolo De Canio, intervistato da TMW Radio, è tornato sulla questione Rangnick, il cui progetto rossonero non si è realizzato: "Non c'è solo Rangnick, lo si può fare questo lavoro anche con altri allenatori. E' questione di mentalità. L'ho provato a farlo a Carpi, a Lecce, vincendo. In Italia però è molto difficile fare una cosa del genere. Noi diciamo bravi ai dirigenti che vanno a prendere dei calciatori abbastanza giovani per 50-60 milioni. Ma io non sono d'accordo. Questo non è un modo eccellente di fare scouting. Farlo bene vuol dire scovarlo, farlo giocare e difenderlo quando costa 2-3 milioni".