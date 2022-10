TMW Radio - De Paola: "Alla Juve servono figure del passato, come Maldini per il Milan"

MilanNews.it

Nel corso dell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola.

Un eventuale esonero di Allegri farebbe la differenza per la Juventus?

“Il cambiamento non può coinvolgere soltanto Allegri. C’è la responsabilità anche di qualche dirigente, o quantomeno parlare di assenza di dirigenza. Mancano competenze, mancano capacità in dirigenza. Queste sono riflessioni che la società dovrà fare durante la sosta, non si può dire ad Agnelli di dimettersi però le sue scelte, da Sarri a Pirlo fino al ritorno di Allegri, sono il principale motivo delle difficoltà della Juventus. Non si può sostituire una società che ha vinto così tanto, ma bisogna ritrovare figure importanti a livello societario che hai mandato via. Servono figure importanti del passato, vedi per esempio Maldini che ha un ruolo anche operativo all’interno del Milan. Arrivabene saprà fare benissimo i conti, ma non fatelo parlare di calcio.”