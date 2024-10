TMW Radio - De Paola: "C’è poco da ribellarsi sul fuorigioco dell’Udinese col Milan, è un punto geografico e questa è una certezza"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

C’è un problema arbitri in Serie A?

“Le dichiarazioni di Rocchi sono clamorose, non ha dato dichiarazioni. Per me l’arbitro ha fatto bene a non espellere Douglas Luiz, l’impressione è che dia un colpettino a Patric come succede sempre in questi duelli. Vuoi ammonirlo perché è stato un gesto stupido? Va bene, ma il rosso non esiste. Adesso in area di rigore è tutto un pestone, basta con queste buffonate e questi mezzi rigori assurdi. In Europa non li danno questi rigori, qual è l’imprudenza se cerchi di prendere il pallone? Perché dobbiamo punire un difensore che va a cercare il pallone? Spesso è l’attaccante che cerca il contatto, gli attaccanti non vanno sul pallone per gestirlo, ma solamente per raggiungere lo scopo di subire un pestone. Tutti questi rigori sono rivedibili, vorrei vedere in campo una valutazione sull’intensità da parte dell’arbitro in campo. Non tutti gli interventi in area sono rigori. Se fai un rallenty di ogni azione sembrano tutti rigori. Ci vuole buon senso e capire che l’arbitro deve avere la possibilità di valutare l’intensità di un contatto. Il VAR li deresponsabilizza”.

Bisogna cambiare la gestione del VAR?

“Sono sempre stato contrario all’esagerazione del VAR. Io metto al primo posto la valutazione dell’intensità del contatto. Tutti questi mezzi falli sono tutti opinabili e bisognerebbe sempre lasciare la valutazione di questi contatti all’arbitro in campo. Al contrario di quanto dice Rocchi mi fiderei dell’arbitrarietà delle scelte. C’è poco da ribellarsi ad esempio sul fuorigioco dell’Udinese col Milan, è un punto geografico e questa è una certezza, così come la goal Line technology”.