TMW RADIO - De Paola: "Il Milan deve finire questo miniciclo con Liverpool e derby per capire le sue ambizioni finali"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole sul Milan:

Dove finiscono i meriti del Milan e iniziano i demeriti del Venezia?

“Il Milan deve finire questo miniciclo con Liverpool e derby per capire le sue ambizioni finali. Anche la vittoria col Venezia che ha scongiurato la crisi ha solo alimentato il narcisismo di questa squadra, narcisismo che non fa bene al Milan. Specchiarsi per un’ora dopo aver chiuso la partita non aiuta a trovare quella continuità e quella cattiveria che il Milan non ha, specialmente nei suoi interpreti migliori. La società è vicinissima all’allenatore e fa benissimo, adesso ti aspetti che il Milan faccia il Milan contro il Liverpool prima e contro l’Inter poi”.