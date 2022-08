TMW Radio - De Paola: "Il Milan pratica il gioco più moderno in Serie A"

MilanNews.it

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ospite dell’editoriale di TMW Radio. Di seguito il podcast completo e un estratto del suo intervento: "È stata una piccola battuta d'arresto, ma qualche segnale c'era già stato sabato scorso con l'Udinese. Qualche piccola lacuna difensiva si era già vista, il Milan se contrasto a centrocampo in qualche modo va in difficoltà. Questa è una squadra che deve ritrovare continuità di rendimento, è quella che pratica il gioco più moderno in Serie A. I riflettori io li punterei anche sul Napoli, in attesa di vederlo contro avversari certamente più probanti. Quello tra Milan e Atalanta è stato il primo confronto serio che ci ha offerto il campionato, quindi i giudizi vanno messi un po' in attesa. Bisogna alzare l'asticella e l'Atalanta ha intralciato il percorso del Milan, ci sono sei-sette squadre che rendono il torneo equilibrato".