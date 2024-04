TMW RADIO - De Paola: "Questo Milan ricorda nella fase difensiva Zeman per la noncuranza della difesa”

Durante il consueto appuntamento con L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio, Paolo De Paola è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in casa Milan soffermandosi in modo particolare sui disastrosi numeri della difesa rossonera, facendo un paragone importante. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa sta mancando al Milan?

“Andiamo sulle critiche più vere, ovvero sulla difesa del Milan che è la nona del campionato. Ha incassato una caterva di gol e va sistemata la difesa. Riproporre ancora Kjaer è incredibile, se lo proponi con Thiaw e Florenzi la velocità è un optional. La difesa è stata molto carente e credo che il futuro di Pioli si deciderà anche dal sistemare la fase difensiva. Mi piace il pragmatismo di Pioli, si deciderà a fine stagione. Se dovesse vincere l’Europa League andrebbe confermato, ma se non dovesse vincerla con questo Milan a doppia velocità non andrebbe confermato. Basta poi con questo Leao distratto, è un giocatore che cerca più l’estetica che la concretezza. Questo Milan nella fase difensiva ricorda Zeman per la noncuranza della difesa”.