TMW RADIO - De Paola: “Raramente ho visto il Milan giocare così male”

Editoriale con Paolo De Paola, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole sul Milan e su Pioli:

Il Milan è letteralmente sparito nel derby...

“L’Inter è sicuramente una squadra più in forma, il Milan è stato sorprendente perché il primo tempo è stato uno degli squarci di partita più brutti che abbia mai visto. Raramente ho visto il Milan giocare così male, mentre nel secondo tempo si è vista qualcosa. Evidentemente tutto questo è legato a qualche scelta tecnica e tattica sbagliata. I giocatori di maggior talento devono giocare, se ci sono dei problemi disciplinare devi risolverli in altri modi. O li mandi in tribuna oppure devi farli giocare dall’inizio. L’anno scorso Pioli è stato accostato a Spalletti per il gioco offensivo, invece il Milan di ieri è stato totalmente passivo e così facendo scende di tante categorie.”

Bisognerebbe fare delle valutazioni sul futuro di Pioli?

“Il Milan dello scorso anno è stato bello e piacevole, il lavoro di Pioli è stato evidente anche su alcuni singoli come Theo Hernandez e per quanto fatto lo scorso anno merita la conferma. Gli acquisti estivi dovevano dare una mano all’interno di un sistema collaudato, invece qui si è spaccato qualcosa. Basti vedere adesso la difesa del Milan, gioca a tre o a quattro ma subiscono gli ingressi degli avversari perché manca il centrocampo. Lo scorso anno sembrava una coppia insuperabile quella composta da Tomori e Kalulu, adesso invece fanno una fatica enorme.”